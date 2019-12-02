أمريكي يلقى حتفه "على يديه" بالخطأ بعد نصبه فخاً للصوص بمنزله

فقد رجل أمريكي يبلغ من العمر 65 عاما حياته، بعد إصابته بطلق ناري في منزله، إلى هنا قد قد يبدو الأمر حادثا عاديا، لكن الغريب هو عند معرفتك من المتسبب في مقتله.

فلم يكن القاتل معتدٍ أو رجلا مسلحا، وإنما كان فخاً نصبه الضحية في منزله بنفسه.

وتلقت الشرطة المحلية في مدينة فان بيورن الحدودية مع كندا اتصالا من الضحية مساء الخميس والذي صادف عيد الشكر، ذكر فيه أنه أُصيب بطلق ناري.

وعند وصول الشرطة إلى منزله لاحظت وجود فخ منصوب بباب المنزل يتسبب في إطلاق النار من مسدس في حالة ما إذا تم فتحه من قبل دخيل.

ووفق الشرطة فقد تم نقل الرجل إلى المستشفى إلا أنه فقد حياته متأثرا بجراحه.

وقالت إدارة الشرطة على صفحتها في الفيسبوك "بعد تحقيق واسع النطاق استمر حتى الصباح الباكر ... تقرر أنه تم إطلاق النار على السيد رونالد سير بشكل غير المقصود بواسطة جهاز محلي الصنع".

كما استنجدت الشرطة بفرقة مكافحة المتفجرات بعد عثورها على عدد آخر من الفخاخ بمنزل الضحية.

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها فقد سجلت حالات مشابهة بالبلاد، ويعد نصب الفخاخ المنزلية والكمائن أمرا شائعا في الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنه ممنوع قانونا.