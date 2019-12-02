مجلة "شارلي إيبدو" تثير الغضب بالسخرية من قتلى الجيش الفرنسي

دافعت إسبوعية شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة الأحد عن نفسها بعد الغضب الذي تسببت به رسومها الكاريكاتورية حول حادث التحطم الدامي لمروحيتي الجيش الفرنسي في مالي الذي أودى بحياة 13 جنديا.

والمجلة، التي كانت هدفا في السابق لهجوم من إسلاميين متطرفين في كانون الثاني/يناير عام 2015، قامت بنشر الرسوم الكاريكاتورية على موقعها الإلكتروني.

وأعرب رئيس أركان سلاح البر في الجيش الفرنسي الجنرال تييري بوركارد عن "غضبه" من الرسوم التي تناولت الجنود القتلى.

لكن رئيس تحرير شارلي إيبدو لوران سوريسو المعروف ب"ريس" دافع عن "الروح الساخرة" للمجلة، في الوقت الذي أقر فيه بأهمية عمل الجيش الفرنسي.

وأثار مصرع 13 جنديا في اصطدام مروحيتين خلال عملية عسكرية ضد الجهاديين صدمة كبرى في فرنسا التي لم يتكبّد جيشها خسائر بشرية بهذه الفداحة منذ التفجير الذي استهدف مقر قيادة القوات الفرنسية في بيروت في عام 1983 وأوقع 58 قتيلا.

ويُظهر واحد من الرسوم الخمسة على موقع شارلي ايبدو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واقفا أمام نعش لأحد الجنود القتلى وقد لُف بالعلم الفرنسي، مع عبارة "انضممت الى الجيش لأكون متميزا عن الآخرين"، وهو شعار يستخدمه الجيش في حملته الحالية وإعلاناته لتطويع جنود.

وغرد رئيس الأركان الجمعة معربا عن "استياء عميق وعدم فهم ازاء هذه الرسوم من شارلي إيبدو".

وتابع "افكاري تذهب أولا الى عائلات هؤلاء الجنود الذين قتلوا خلال أداء واجبهم للدفاع عن حرياتنا".

وفي رسالة موجهة إلى "ريس"، اتهم المجلة بتدنيس فترة حداد العائلات الحزينة.

أما "ريس" فكتب في رده الأحد "على صحيفتنا ان تبقى وفية لروحها الساخرة، وأحيانا الاستفزازية".

وأضاف "ومع ذلك أود ان اقول إننا على دراية بأهمية عمل الجنود الفرنسيين في قتالهم ضد الارهاب".

إقرأ أيضاً:

تعرّف على ضحايا هجوم جسر لندن

نتنياهو يندد بانضمام دول أوروبية إلى آلية "إنستكس" للتجارة مع إيران والسبب؟

قادة المفوضية الأوروبية الجدد يتسلمون وظائفهم واحتفالات بالذكرى 10 لمعاهدة لشبونة