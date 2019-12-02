كرّم الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين، 13 جنديا فرنسيا قضوا في مالي الأسبوع الفائت، مشيدا ب"تضحياتهم من أجل فرنسا وشعوب منطقة الساحل".

وشارك في حفل التأبين الوطني الذي جرى في "ساحة الأنفاليد" في باريس نحو 2500 شخص بينهم عائلات الجنود الضحايا والعديد من المسؤولين السياسيين والرؤساء السابقين.

كما حمل جنود فرنسيون على أكتافهم، نعوش رفاقهم الذين ماتوا في مالي.

وبعدما تلا ماكرون أسماء ورُتب الجنود الذين قضوا في اصطدام مروحيتين خلال عملية قتالية في شمال شرق مالي، أشاد ب"شجاعتهم" و"صفاتهم الانسانية".

وقال قبل تقليدهم أوسمة "أنحني أمام تضحيتهم ... لقد ماتوا من أجلنا جميعا. ماتوا من أجل فرنسا، من أجل حماية شعوب الساحل، من أجل أمن مواطنيهم وحرية العالم".

وجرى التكريم في حضور رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، إضافة الى الرئيسين الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند ورئيس الوزراء إدوار فيليب ومسؤولي أبرز الأحزاب السياسية في البلاد.

للمزيد على يورونيوز: