رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يبدأ جولة خارجية يستهلها بمصر

توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الإثنين إلى القاهرة في مستهل جولة خارجية تشمل عددا من الدول وفق ما أفاد مسؤول في حماس.

وقال مسؤول في حماس فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "توجه وفد قيادي رفيع المستوى برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى القاهرة للقاء المسؤولين في مصر وبحث آخر التطورات والعلاقات الثنائية وملف التهدئة مع إسرائيل".

وأضاف المسؤول "من المفترض أن يقوم الوفد بجولة خارجية تشمل قطر وتركيا وموسكو".

وكانت آخر زيارة لهنية إلى مصر في شباط/فبراير الماضي حيث أجرى محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن تثبيت التهدئة.

وهذه المرة الأولى التي يقوم هنية بجولة خارجية تتعدى مصر منذ انتخابه رئيسا لحماس في2017.

من جهة ثانية، قال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي إن وفدا من الحركة من غزة والخارج برئاسة أمينها العام زياد النخالة "توجه اليوم إلى القاهرة للقاء المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بهدف بحث آخر التطورات بما في ذلك تثبيت التهدئة".

ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك لقاءات مشتركة بين ممثلي الحركتين والمسؤولين المصريين.

خاضت الجهاد الإسلامي وإسرائيل مواجهة عسكرية الشهر الماضي على إثر مقتل أحد قادتها العسكريين في غارة جوية إسرائيلية استهدفته في غزة، وقتل 36 فلسطينيا من بينهم خمسة أطفال قبل التوصل إلى تهدئة بوساطة مصر والأمم المتحدة.

ومنذ 2008، شنت إسرائيل ثلاث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.

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