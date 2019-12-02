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إيران

العفو الدولية: قمع المظاهرات في إيران خلّف 208 قتلى على الأقل

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
العفو الدولية: قمع المظاهرات في إيران خلّف 208 قتلى على الأقل
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أفادت منظمة العفو الدولية الإثنين أن "208 شخصا" على الأقل، قُتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الماضي في إيران ردّا على رفع أسعار الوقود.

وقالت المنظمة التي مقرها في لندن إن "عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قتلوا خلال التظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر ارتفع إلى 208 على الأقل، بناء على تقارير موثوق بها تلقتها المنظمة".

وكانت العفو الدولية ذكرت قبل أسبوع أن عدد القتلى بلغ 143 قتيلا.

وقالت إن العشرات قتلوا في مدينة شهريار في محافظة طهران وهي "إحدى المدن التي سُجلت فيها أعلى حصيلة من حيث عدد القتلى".

واندلعت الاحتجاجات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود بنسبة 200%، إلا أن السلطات قمعتها بسرعة وفرضت تعتيما شبه كامل على الإنترنت لمدة أسبوع.

ووصف فيليب لوثر، رئيس الأبحاث في المنظمة في الشرق الأوسط، عدد القتلى بأنه "دليل على أن قوات الأمن الإيرانية نفذت موجة قتل فظيعة" داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان محاسبة المسؤولين.

وقال "عمليات القتل نتجت كلها تقريبا عن استخدام الأسلحة النارية".

وأضافت المنظمة أنه طبقا لمعلومات جمعتها فإن "عائلات الضحايا تعرّضت للتهديد والتحذير من التحدث إلى الإعلام أو إقامة جنازات".

وتابعت "بعض العائلات أجبرت كذلك على دفع مبالغ طائلة لاستعادة جثث ذويها".

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