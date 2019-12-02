"الحبّ في زمن داعش.." اعتقال إيرلندية تزوجت جهاديا فور عودتها إلى دبلن

الحبّ في زمن داعش قد يؤدي لما لا تُحمد عقباه..

تحقق الشرطة الإيرلندية مع جندية سابقة يشتبه بأنها أصبحت زوجة أحد الجهاديين في سوريا، الاثنين.

واعتقلت ليزا سميث، البالغة 38 عاما، في مطار دبلن الأحد بعدما رحلتها تركيا مع طفلتها البالغة عامين، بحسب مسؤولين.

وكتبت الشرطة على تويتر "تم اعتقال مواطنة إيرلندية (38 عاما) للاشتباه بارتكابها أعمالا إرهابية عقب ترحيلها من تركيا".

وقال شارلي فلاناغن، وزير العدل الإيرلندي إنه يتم إتباع "الإجراءات اللازمة لرعاية الطفلة".وأضاف "هذه قضية حساسة وأريد أن أطمئن الناس إلى أن جميع أجهزة الدولة المعنية مهتمة بالمسألة".

وأشار فلاناغن إلى أن اشخاصا ذوي خبرة "في مسألة التطرف المعقدة" يشاركون في فريق من عدة أجهزة يعمل على هذه القضية.

وكانت سميث عنصرا في قوات الدفاع الإيرلندية حتى العام 2011، وتردد أنها توجهت إلى سوريا في 2015 بعد اعتناقها الإسلام. كما يعتقد أن قوات مسلحة في شمال سوريا اعتقلتها في وقت سابق من العام، بحسب تقارير.

وفي مقابلة من مخيم الهول في سوريا، قالت سميث إنها انضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية إلا أنها لم تقاتل في صفوفه. وأضافت أن جهاديا بريطانيا يدعى ساجد إسلام هو والد طفلتها وقُتل في اشتباكات في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت شركة فينكس القانونية من مقرها في بلفاست أنها تمكنت من إعادة سميث وطفلتها إلى ايرلندا.

وكتبت على تويتر "ليزا تخضع حاليا للتحقيق لدى الشرطة بسبب مخالفات مفترضة ارتكبتها خارج البلاد، ونحن نقدم المشورة بهذا الشأن".

وصرح محاميها دراغ ماكين، بأن الظروف التي تحتجز فيها سميث "غير مناسبة ولا تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية".

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