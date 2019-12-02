قام المخرج الأوكراني فلادي يودي بإخراج فيلم رسوم متحركة لتوعية الأطفال بقضايا البيئة والتلوث والنفايات.

اسم الفيلم "ملفوف بالبلاستيك" وقد عمل طاقم العمل على إنشاء غابة مكوّنة من المواد البلاستيكية التي جمعها من شوارع كييف.

ويقول يودي: "هوليود تعطي الأطفال فكرة، أن حياة المشاهير أو الحياة الفاخرة هي الثروة الحقيقية في الحياة، وهدف الفيلم هو إظهار نتيجة هذا التفكير: أكوامٌ من القمامة في كل مكان".

وتلعب دورَ البطولة في هذا الفيلم دميةُ باربي ولكن اسمها تغيّر إلى "غاربي" من garbage وتعني "القمامة" في اللغة الإنجليزية.

الفيلم مليء بالدلالات إلى العالم الحقيقي، مثل علامة "بلاستيكوود" على تلّة مصنوعة من فُرَش الأسنان غير صالحة لإعادة التدوير مع مشهد لغروب الشمس المصنوعة من الأكياس البلاستيكية باللون الوردي في الخلفية.

تضيع غاربي في غابة بلاستيكية وتبدأ رحلتها كحلم جميل يتحول تدريجيا إلى كابوس عندما تتعرض للهجوم من قبل سكان من البلاستيك في الغابة.

بعد العرض الأول في سينما كييف، سيشارك فيلم "ملفوف بالبلاستيك" في مهرجانات الأفلام الأجنبية. ويقول المخرج أنه أطلق حملة تمويل جماعية لتمويل الفيلم.

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