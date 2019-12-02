فيديو: الآلاف في مظاهرة "السردين" ضد اليمين المتطرف في إيطاليا

في إطار تحرّكات دعت إليها "حركة السردين" الشبابية في إيطاليا، تجمع حوالي 25000 شخص يوم أمس الأحد خارج كاتدرائية ميلانو للتظاهر ضد حزب الرابطة اليميني المتطرف.

وتعترض الحركة على زعيم الحزب اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي شغل منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية السابقة مع حركة "خمس نجوم". وتتطلع الحركة إلى وقف صعود سالفيني إلى السلطة.

ونظّمت الحركة الجديدة نحو عشر تظاهرات في شمال البلاد في الأسبوعين الماضيين، وكانت البداية من مدينة بولونيا الشهر الماضي في مظاهرة جمعت 15 ألف شخص.

وتأسست الحركة على يد أربعة نشطاء من بولونيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر للاحتجاج على سياسات سالفيني.

وجاء تأسيسها ردا على تنامي قوة التحالف اليميني الذي تقوده الرابطة في شمال البلاد.

وقال عدد من المتظاهرين في مدينة ميلانو إنهم نجذبوا إلى الحركة لأنها "تكره العنصرية" وإنها أعطتهم الأمل في المستقبل.

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