وفاة الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عاما

أعلن نجل الفنان المصري شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء عن وفاة والده المطرب الشعبي عن عمر يناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري بعد وعكة صحية مفاجئة.

وكانت آخر إطلالات عبد الرحيم في حفل غنائي في السعودية، وظهر يومها وهو جالسا على كرسي متحرك، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة من قبل محبيه.

وولد الفنان، الذي اشتهر بأغنيته "أنا بكره إسرائيل"، في حي الشرابية في القاهرة بتاريخ 15 مارس 1957.

للمزيد على يورونيوز:

وفاة الممثل المصري فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عاماً

فنانون صامتون وقلة فقط من قدموا واجب العزاء بالرئيس الراحل محمد مرسي