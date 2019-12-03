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مدرب مانشستر يونايتد ينفي شائعات إقالته ومورينيو متحمس للعودة إلى أولترا فورد

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بقلم:  يورونيوز 
مدرب مانشستر يونايتد ينفي شائعات إقالته ومورينيو متحمس للعودة إلى أولترا فورد
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عقد "أولي غونار سولشاير" مدرّب فريق مانشستر يونايتد مؤتمرا صحفيا، كذّب خلاله الإشاعات التي تفيد بإقالته من تدريب الفريق.

ووصف سولشاير هذه الإشاعات ب"الأكاذيب الصارخة"، وأن التقارير الإعلامية التي تروّّج لطرده من الفريق إذا خسر يونايتد أمام توتنهام يوم الأربعاء ومانشستر سيتي يوم السبت، لا أساس لها من الصحة.

وقال سولشاير إنه يصبّ تركيزه على مواجهة توتنهام، الذي يدربه جوزيه مورينيو الذي طُرِد من مانشستر وخَلَفَهُ سولشار.

وأكد سولشاير بأن مواجهة توتنهام بقيادة مورينيو، ستكون حافزا هاما لليونايتد لكي يعود للنتائج الإيجابية، وسأعمل على تحفيز الفريق من أجل تحقيق هذا الهدف.

من جانبه قال مورينيو المنتشي بانتصاريْن منذ توليه قيادة توتنهام، إنه متحمّس لمواجهة فريقه السابق، مؤكدا أن العودة إلى أولترا فورد ستكون إيجابية، لكن الجماهير ستدعم مدرب فريقها سولشاير، للإنتصار على توتنهام.

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