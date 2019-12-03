سقوط خمسة صواريخ على قاعدة عين الأسد مقر القوات أمريكية غرب العراق

ذكر بيان عسكري عراقي أن خمسة صواريخ سقطت اليوم على قاعدة عين الأسد الجوية، مقر تواجد القوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق. ولم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

وتعتبر قاعدة عين الأسد (قاعدة القادسية سابقا) ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية.

وكان أكثر من 300 عسكري أمريكي قد وصلوا عام 2014 إلى تلك القاعدة وأُعلن حينها بأن دورها الأساسي هو تدريب القوات العراقية على محاربة داعش الذي احتل الموصل ثاني مدن العراق في حزيران يونيو من نفس العام حيث تبعد القاعدة بضع كيلومترات عن ناحية البغدادية التي كانت تسيطر عليها داعش في أوائل 2015 .

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