ترامب يدافع عن المتظاهرين الإيرانيين الذين "قتلوا لأنهم كانوا يحتجون"

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بحملة إيران على المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على رفع أسعار الوقود في وقت ذكرت مجموعات حقوقية أن حصيلة القتلى ارتفعت.

وقال ترامب للصحافيين قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن "الكثير الكثير من الأشخاص يُقتلون في إيران لمجرد الاحتجاج" مضيفا " إنه أمر مروع".

ووجه ترامب انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي ووصفه بأنه في حالة "موت دماغي" مهينة وبغيضة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبيل القمة إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة".

وفي إشارة إلى تصريحات ماكرون، قال "أعتقد أن ذلك مهينًا للغاية" واصفًا إياها بأنها "بغيضة بدرجة كبيرة جداً بشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28".

ودافع ترامب عن ستولتنبرغ مشيراً إلى أن أعضاء الحلف زادوا بشكل كبير إنفاقهم الدفاعي بفضل ضغوطه.

وحذّر من أن فرنسا تبدو وكأنها "تنقطع عن" حلفائها، بعدما انتقد ماكرون في مقابلة قيادة الحلف الأطلسي واستراتيجيته.

وقال ترامب "لا أحد يحتاج إلى حلف شمال الأطلسي أكثر من فرنسا. هذا تصريح خطير جديداً من جانبهم".

كذلك أعلن ترامب أنه سيسعى للبقاء بعيدا عن حملة الانتخابات البريطانية ولكنه مع ذلك سيلتقي رئيس الحكومة بوريس جونسون.

وترامب موجود في بريطانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي لكن لم يكن من المقرر أن يعقد لقاء ثنائيا مع جونسون، قبل عشرة أيام من الانتخابات. ولكن ردا على أسئلة الصحافيين قال الرئيس الأمريكي "نعم سوف ألتقيه".

وعند سؤاله عن برنامج كوريا الشمالية النووي ورئيسها كيم جونغ اون، قال ترامب إنه يطلق على كيم اسم "رجل الصواريخ" لأنه يهوى إطلاق الصواريخ إلى السماء

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