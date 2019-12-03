أعلنت الشرطة الأسترالية يوم أمس الإثنين أنها عثرت على إحدى النساء الثلاثة اللواتي اختفين قبل 14 يوما، أثناء عملية بحث جوية، على قيد الحياة.

تم العثور على تمارا ماكبث-رايلي البالغة من العمر 52 عامًا في حفرة مائية شرق منطقة ستيوارت جنوب أليس سبرينغز، في وقت متأخر من يوم الأحد 1 ديمسبر/كانون الأول بعد حوالي أسبوعين من اختفائها وصديقاتها أليس سبرينغز و كلير هوكريدغ، في منطقة نائية وعرة.

وبعد أن علقت سيارتهن في نهر "فينكي"، فشلت جميع المحاولات التي قمن بها للخروج من هذا المأزق وبقين محاصرات في المكان عينه. واستطعن النجاة والبقاء على قيد الحياة بفعل تناول بعض الوجبات التي كانت بحوزتهن من المعكرونة والبسكويت، إضافة إلى شرب المياه من مستنقع، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبعد أن نفذت الأطعمة التي كانت بحوذتهن قررت النساء الثلاثة أن تتفرقن وأن تذهبن كل على حدة بغية الوصول إلى مساعدة في المنطقة الوعرة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى نحو 40 درجة مئوية. وتم العثور على رايلي بواسطة طائرة هليكوبتر للإنقاذ، ولا يزال العمل جاريا للوصول إلى صديقتيها المفقودتين.

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