شاهد: استمرار الفيضانات في جنوب فرنسا للأسبوع الثاني

استمرت الأمطار الغزيرة في تدمير ساحل البحر الأبيض المتوسط بجنوب فرنسا في الأسبوع الثاني، ما أدى الى وقوع فيضانات خلفت خمسة قتلى وكان من بين القتلى طاقم مروحية إنقاذ.

وقالت وزراة الداخلية الفرنسية إن طائرة سمتية "هليكوبتر دراغون"، فقدت الاتصال اللاسلكي أثناء قيامها بمهمة إنقاذ في منطقة تعرضت لعاصفة بالقرب من مدينة "لو لوك".

تم العثور على جثث الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها صباح الاثنين بالقرب من مرسيليا، أما المروحية فيتواصل البحث عنها لإجراء التحقيق.

يقول المسؤولون إن شخصين قتلا في العاصفة، بما في ذلك صاحب اصطبل جرفته مياه الفيضانات أثناء مراقبة خيوله.

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