شاهد: زعيم كوريا الشمالية يفتتح "المدينة الاشتراكية الفاضلة"

في أجواء احتفالية، قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتدشين مدينة جديدة وصفها الإعلام المحلي "مثال للحضارة الحديثة".

وتم تنظيم احتفال هائل يتضمن الألعاب النارية في جبل بايكتو المطل على المدينو يوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية.

وتظهر صور نشرتها الوكالة الزعيم الكوري وهو يبتسم خلال قيامه بقطع شريط أحمر في الحفل وسط المباني المغطاة بالثلوج، وحضور جماهيري كبير.

وتحتوي المدينة المسماة سام جيون بمعنى "المدينة الاشتراكية الفاضلة" على مباني لشقق وفنادق ومنتجع للتزلج ومرافق تجارية وثقافية وطبية.

وتعد المدينة واحدة من أكبر المبادرات الاقتصادية التي أطلقها كيم جونغ أون كجزء من حملته لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي المبادرة التي شهدت تأخرا في الإنجاز نتيجة للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.