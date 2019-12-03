حققت متاجر الماريجوانا في ولاية ميشيغن الأمريكية، الأحد، أكثر من 220 ألف دولار من المبيعات خلال يوم واحد فقط بعد تقنين الولاية لبيع واستهلاك هذه المادة في المتاجر.

ولم يمنع الطقس البارد المئات من الأشخاص من الإصطفاف منذ ساعات الصباح الباكر في طوابير طويلة في انتظار افتتاح أولى متاجر الماريجوانا في الولاية.

ووفقا لوكالة تنظيم الماريجوانا فإن هذا الرقم والذي بلغ 221 ألف دولار، لا يشمل الضرائب والرسوم والتي بلغت في مجموعها ما يفوق 36 ألف دولار.

وجاء الترخيص ببيع الماريخوانا بالتجزئة للبالغين في ميتشيغن بعد حوالي 13 شهرا من موافقة الناخبين على إجراء اقتراع يضفي الشرعية على بيع واستهلاك هذا النوع من المخدرات.

وتنقل العديد من الزبائن من ولايات مجاورة لاقتناء هذه السلعة، بما في ذلك إنديانا وأوهايو وبنسلفانيا بعدما رأوا فيها "فرصة كبيرة" خاصة أولئك الذين يريدون استهلاك القنب لدواعي طبية دون استشارة الطبيب أو حتى لأغراض ترفيهية.

وترى الولاية في هذه التجارة وسيلة لدر عائدات كبيرة، حيث يقدر مسؤولو ميشيغن أن تبلغ مبيعات السنة الأولى مئات الملايين من الدولارات.

ومن أصل 1800 مدينة وبلدة في ميتشيغان تنتشر المتاجر في 400 بلدة فقط.

وبهذا تنظم ميتشيغن لعدد آخر من الولايات التي سبقتها في الترخيص ببيع القنب لأغراض ترفيهية والبالغ عددها 11 ولاية على غرار واشنطن وكولورادو وأوريغون، فيما تسمح 33 ولاية أخرى باستهلاكها لأغراض علاجية فقط بعد الحصول على وصفة طبية.

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