السودان: عشرات القتلى والجرحى في انفجار ناقلة غاز بالخرطوم

قال مصادر في الشرطة السودانية إن 23 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 45 آخرون عندما اندلع حريق سبّبه انفجارُ ناقلة غاز في مصنع للسيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الثلاثاء.

وقال شهود إن الحريق وقع بعد انفجار صهريج للغاز أثناء تفريغ حمولته من المصنع، مضيفا أن الانفجار كان قويا.

وأفاد التلفزيون الحكومي بأن "الانفجار أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وأن عملية الإنقاذ مستمرة".

وفرضت الشرطة طوقا حول مكان الحادث. وتم نقل الضحايا إلى عدد من مستشفيات المدينة.

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