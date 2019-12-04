خلية الإعلام الأمني العراقي: إلقاء القبض على نائب أبو بكر البغدادي

نشرت صفحة "خلية الإعلام الأمني" التابعة للجيش العراقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا ومعلومات مفادها أن "شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، ألقت القبض على "أبو خلدون" أحد أقرباء، ونائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الراحل أبو بكر البغدادي داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار بقضاء أبو غريب.

ولفتت إلى أن الملقب بأبي خلدون كان يتنقل بهوية مزورة تحمل اسم شعلان عبيد. وبحسب المعلومات التي أوردتها الصفحة إن إبن خلدون كان يشغل منصب ما يسمى بـ" الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

خلية الإعلام الأمني ============== وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك ، تتمكن من القاء القبض على... Publiée par ‎خلية الإعلام الأمني‎ sur Mardi 3 décembre 2019

وبتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح متلفز لإعلان مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في منطقة إدلب شمالي سوريا.

وأشار ترامب إلى أن القوات الخاصة الأمريكية قامت بغارة شاركت فيها ثماني مروحيات استهدفت البغدادي في منزله، ثم حاصرت زعيم التنظيم في نفق، فأقدم حينها على تفجير سترته الناسفة مما أدى إلى مقتله. وتم التعرف على هوية البغدادي من خلال الحمض النووي.

للمزيد على يورونيوز:

مسؤول تركي: أرملة البغدادي كشفت عن "الكثير من المعلومات" عن داعش

الرئيس الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي على يد قوات أمريكية

من هو أبو ابراهيم الهاشمي القرشي خليفة البغدادي في زعامة تنظيم "الدولة الإسلامية"؟