نتنياهو يتوجه إلى البرتغال للقاء بومبيو من أجل بحث ملف إيران

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء للعاصمة البرتغالية لشبونة حيث سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل بدء رحلته إن مناقشة الملف الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران سيطون ضمن اولوياته خلال الاجتماع مع بومبيو.

كذلك قال نتنياهو إنه يسعى لتوقيع معاهدة دفاعية أمريكية - إسرائيلية لتعزيز أمن الحدود الشرقية الإسرائيلية.

وانتقد نتنياهو الأحد دولا أوروبية انضمّت للتو إلى آلية "إينستكس" للمقايضة التجارية مع إيران التي ابتكرها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية لتجنّب استخدام الدولار.

وسيكون اللقاء بين نتنياهو وبومبيو الأول منذ أن غيّرت الولايات المتحدة قبل أسبوعين، سياستها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن باتت واشنطن تعتبر أن هذه المستوطنات لا تُعدّ "في ذاتها غير متّسقة مع القانون الدولي".

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وكان يُفترض أن تكشف واشنطن خطتها للتسوية في الشرق الاوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر الماضي. لكن لم تنتج هذه الانتخابات فائزاً بشكل واضح وقد تُرغم الدولة العبرية على إجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة خلال عام واحد، وذلك مطلع العام 2020.

وسيكون بومبيو ونتنياهو في لشبونة مساء الأربعاء والخميس. وعلى الأثر، يتوّجه بومبيو الخميس إلى المغرب، حيث يلتقي الملك محمّد السادس، قبل أن يعود مساء اليوم نفسه إلى واشنطن.

وأشار مصدر دبوماسي أمريكي الأسبوع الماضي إلى أنّ "المغرب يلعب دوراً كبيراً في المنطقة كشريك مهمّ في تعزيز التسامح ولديه أيضاً روابط وعلاقة هادئة مع إسرائيل".

ويأتي ذلك في وقت ترغب الدولة العبرية بالتقرّب من بعض الدول العربية وخصوصاً دول الخليج على غرار السعودية التي تتشارك معها العداء حيال إيران.