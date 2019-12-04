نشرت صحيفة "اليابان اليوم"، خبرا يفيد بأن الشرطة اليابانية، ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 71 عاما، بعد اتصاله هاتفيا بشركة الاتصالات المتعاقد معها، لأكثر من 24 ألف مرة خلال سنتين، أي ما يعادل عشرات المكالمات اليومية.

ويجري التحقيق مع "أوكاموتو أكيتوشي"، بعد أن تقدمت شركة الاتصالات اليابانية "KDDI" بشكوى ضده، بسبب الإزعاج وعرقلة عملها.

تقول الشركة إنها ترددت في البداية لتقديم شكوى ضد أحد زبائنها، لكن حجم المكالمات المهول لم يعد بالإمكان تجاهله، سيّما في الشهرين الأخيرين إذ قبل تقديم الشكوى، اتصل الرجل 411 مرة في أسبوع واحد.

وأثناء التحقيق، قال أوكاموتو إنه يواجه صعوبات للالتقاط إشارات البث الإذاعي على هاتفه، وهو تقصير من شركة "KDDI"، ويعد مخالفة لبنود العقد المبرم معها، الذي ينص على التمتع بخدمة البث الإذاعي.

يؤكد أوكاموتو، على أنه ضحية سوء خدمة الشركة، ومن حقه الاتصال بها لإصلاح العطب.

ويمكن توجيه الاتهام إلى أوكاموتو بموجب قانون "عرقلة الأعمال" في اليابان، والذي يسمح بفرض عقوبات جنائية على الأفراد الذين يجعلون من المستحيل على الشركات أداء عملها.

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