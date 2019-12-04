تفكيك خلية "موالية" لداعش تنشط بين المغرب واسبانيا

أعلنت السلطات المغربية الأربعاء تفكيك خلية "موالية" لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية "حاملة لمشاريع إرهابية"، وذلك في عملية مشتركة مع الشرطة الاسبانية أسفرت عن إيقاف ثلاثة مشتبه بهم في المغرب تزامنا مع اعتقال زعيمهم باسبانيا.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إن العملية المندرجة في إطار التعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية الإسبانية مكنت من إيقاف ثلاثة مشتبه بهم في ضواحي مدينة الناظور (شمال)، بينما اعتقل زعيمهم في ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، وأشار إلى أن أعمار الموقوفين تترواح بين 24 و39 سنة.

وأظهرت الأبحاث الأولية، بحسب البيان، أن المشتبه بهم "المتشبعون بالفكر المتطرف" لتنظيم الدولة الإسلامية كانوا بصدد "التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية"، مع "تكثيف الدعوات التحريضية انتقاما لمصرع الخليفة المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي".

وأشار البيان إلى حجز أجهزة ومعدات الكترونية وهواتف نقالة وأقنعة وكتب ومخطوطات ذات محتوى متطرف.

وفككت السلطات المغربية 13 خلية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام في وقت سابق.

وظل المغرب بمنأى عن هجمات التنظيم حتى أواخر العام الماضي مع جريمة ذبح سائحتين اسكندنافيتين ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذها موالون له دون أن يعلن التنظيم تبنيها.

وأكد القضاء المغربي أمام الاستئناف أواخر تشرين الأول/أكتوبر الحكم بإعدام القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع، وسجن 20 متهما آخر في هذه القضية ما بين 5 أعوام و30 عاما.