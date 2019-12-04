صور: كيم جونغ أون يمتطي جواده فوق سطح الجبل المقدس

نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الأربعاء صوراً لكيم جونغ أون ممتطياً جواده في ثاني زيارة له للجبل المقدس خلال شهرين.

وتأتي الزيارة في وقت تهدد فيه بيونغ يانغ الولايات المتحدة "بهدية عيد ميلاد" غير سارة إذا ما لم تظهر واشنطن مرونة وجدية أكبر في مباحثات البلدين بشأن نزع كوريا الشمالية لأسلحتها النووية.

وأظهرت الصور كيم بأعلى نقطة في شبه الجزيرة الكورية بصحبة زوجته وعدد من قادة جيش كوريا الشمالية.

ولقمة الجبل دلالة خاصة لدى كيم وأسلافه من رؤساء كوريا الشمالية، الذين أعلنوا عن عدد من القرارات الهامة من فوق سطح الجبل عبر تاريخ الدولة الشيوعية.

وكان كيم قد منح الولايات المتحدة موعدا نهائيا بنهاية العام الجاري لإحداث انفراجه في المباحثات النووية.

وتسعى كوريا الشمالية إلى الإعفاء من بعض العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها عبر تقديم خطوات لنزع أسلحتها النووية.

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