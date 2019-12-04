بينما كان قادة حلف شمال الأطلسي من 29 دولة، يحتفلون بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف، داخل قصر بكنغهام في المملكة المتحدة.

كانت حناجر المتظاهرين خارجه، تهتف ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ورفع المتظاهرون لافتات وصفت إردوغان ب"مجرم حرب"، بسبب تدخله العسكري في سوريا وإبادة الأكراد على حد وصفهم

وصدحت مكبّرات الأصوات بهتافات" ترامب أنت غير مرحّب بك هنا"، و"ارفع يدك عن فلسطين" بعد أن أصدر البيت الأبيض قبل قرارا يُشرِّع الاستيطان الإسرائيلي.

واختلطت القضايا الداخلية بالخارجية، وطالب المحتجون برحيل بوريس جونسون أيضا الذي يسعى لنيل ثقة الناخبين في استحقاق برلماني تشهده بريطانيا في الثاني عشر من هذه الشهر.

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