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ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين بعد مقتل جورجي في برلين وموسكو تأسف للقرار وتنفي تورطها

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بقلم:  يورونيوز 
ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين بعد مقتل جورجي في برلين وموسكو تأسف للقرار وتنفي تورطها
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Copyright REUTERS/Fabrizio Bensch
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أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الثاني، أنها قامت بطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد أن توصل المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل قيادي شيشاني سابق في ما يشبه عملية "إعدام" في حديقة في برلين.

وكان سليم خان خانغوشفيلي وهو جورجي يبلغ من العمر 40 عاما، قتل في 23 آب/أغسطس بطلقتين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على يد روسي تم اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك.

وأشارت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية إلى أن الحكومة الألمانية استدعت اليوم السفير الروسي سيرجي نيتشايف لتبليغه بالأمر.

في المقابل، أكدت روسيا أنها سترد على قيام ألمانيا بهذه الخطوة، التي وصفتها بالغير "صحيحة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "إننا مضطرون لاتخاذ سلسلة من التدابير للرد" على ذلك.

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