إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من المشاركات الدولية لسنتين والسبب؟

أكدت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" الأربعاء إيقاف الإتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين بسبب المنشطات.

وسيحرم هذا القرار بالتالي مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وكان الإتحاد الدولي لرفع الأثقال أوقف مصر لمدة عامين في أيلول/سبتمبر الماضي بسبب حالات منشطات ما حرمها من المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة باتايا التايلاندية.

وجاء الإيقاف بسبب سلسلة من سبع حالات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016، قبل أن تتفاقم الأمور بالكشف عن خمس حالات أخرى في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة التي استضافها المغرب الصيف الماضي.

ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات إيجابية أو أكثر في غضون عام واحد، للإيقاف لمدة سنتين.

ويشكل الاستبعاد ضربة قوية لمصر التي تعول كثيرا على رفع الاثقال، إذ أحرزت 14 ميدالية بينها 5 ذهبيات من أصل 32 في مجموع مشاركاتها الـ22 في الألعاب الأولمبية الصيفية.

للمزيد على يورونيوز:

اختتام بطولة الجودو في اليابان على وقع التشويق والمفاجآت بين عمالقة اللعبة

هل تفتح بطولة كأس الخليج بابا لحل الأزمة مع قطر؟

ونالت مصر برونزيتين في أولمبياد ريو 2016 عبر بطل العالم محمد ايهاب (وزن 77 كلغ)، وسارة سمير (وزن 69 كلغ).

وأوقف الاتحاد الدولي في السنوات الماضية دولا عدة بسبب المنشطات على غرار الصين، روسيا، كازاخستان، أرمينيا، آذربيجان، بلغاريا، تركيا وغيرها من الدول الوازنة في عالم رفع الأثقال.

ونالت الأثقال المصرية شرف منح "الفراعنة" ميداليتهم الأولى في الألعاب الأولمبية وكانت ذهبية عبر محمد نصير في الوزن الخفيف الثقيل في نسخة أمستردام 1928.

وبرزت في أولمبياد برلين عام 1936 من خلال إحرازها 5 ميداليات بينها ذهبيتان لأنور مصباح (الوزن الخفيف) وخضر التوني (وزن المتوسط)، وثلاث برونزيات لصالح سليمان وابراهيم شمس وإبراهيم واصف.

ثم رفعت الى غلتها الى 9 ميداليات في أولمبياد لندن 1948 عندما نال محمود فياض وابراهيم شمس ذهبيتين وعطية حمودة فضية.