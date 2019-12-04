ترامب ينعت ترودو بـ"ذو الوجهين" بعد سخرية الأخير منه

وصف دونالد ترامب اليوم الأربعاء رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بـ"ذو وجهين" وذلك بعد ظهور فيديو بدا فيه ترودو وكأنه يسخر من الرئيس الأمريكي.

وظهر قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وهولندا في تصوير فيديو تم تسجيله دون علمهم خلال حفل استقبال في قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية وهم يسخرون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب طول مؤتمره الصحفي الذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي.

وحين سُئل ترامب عن الواقعة قال إن ترودو سخر منه لشعوره بالاستياء بعدما تحدى الرئيس الأمريكي قدرة كندا على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحلف.

وقال ترامب: "إنه ذو وجهين... إنه شخص لطيف ولكن الحقيقة أنني أشرت إليه أنه لا يدفع (حصة) 2% وأرى أنه ليس سعيداً بذلك".

وسلط ترامب الضوء فيما بعد على تصريحاته بشأن ترودو وشوهد وهو يقول لبعض قادة الحلف "إنه كان امراً مضحكاً للغاية" أن ينعته بـ"ذو وجهين".

وقلل ترودو من شأن الواقعة وقال خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة إن تعليقه في الفيديو بشأن المفاجأة على وجه أعضاء فريق ترامب كانت بخصوص إعلان الرئيس الأمريكي عن استضافة منتجع كامب ديفيد لقمة الدول السبع القادمة.

وفي الفيديو يبدو ماكرون وكأنه يروي فكاهة عن اللقاء الصحفي لترامب بينما كانت الأميرة البريطانية آن ورئيس الوزراء الهولندي يستمعون، إلا أن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يكن من الممكن سماع ما قاله.

وقال ترودو في الفيديو: "نعم نعم لقد أعلن ... كان يجب أن تشاهدوا المفاجأة التي ظهرت على وجه فريقه".

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