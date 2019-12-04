ترامب يلغي مؤتمره الصحافي المقرر في ختام قمة حلف الأطلسي

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء إلغاء مؤتمره الصحافي، الذي كان مقررا في ختام قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في واتفورد قرب لندن، والتي تحيي الذكرى السبعين لتأسيس هذه المنظمة، وأعلن ترامب أثناء غداء عمل جمع الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المادية تجاه الحلف، قوله إنه سيلغي المؤتمر الصحافي.

وقال ترامب خلال لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش القمة، إنه انتقد ترودو خلال لقائه به، لأن كندا لا تدفع 2% من ناتج محلها الخام مثلما وعدت، لأجل نفقات الحلف العسكرية، وأضاف القول إنه متأكد من أن ترودو لم يكن سعيدا بكلام مخاطبه.

وكان ترودو اعتبر خلال مؤتمر صحافي القرار الأمريكي، بفرض ضرائب على واردات كندا من الصلب والألمنيوم بالمهينة.

من جهته بين ترامب أنه يفكر في مغادرة المملكة المتحدة مباشرة دون حضور مؤتمر صحافي ، قائلا إنه عقد ما يكفي من المؤتمرات الصحافية.

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