المحققة الأممية: العالم لم يفعل شيئا لمحاسبة من يقف وراء مقتل خاشقجي

ملف مقتل خاشقجي إلى الواجهة مجددا..

انتقدت أنياس كالامارد، المقررة الأممية والمعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي الثلاثاء ما وصفته بـ "سلبية المجتمع الدولي" بشأن دور السعودية في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي العام الماضي. وأضافت إنه "لم يكن هناك أي تحرك من جانب المجتمع الدولي للتعامل مع مقتل خاشقجي كإعدام ترعاه الدولة" حسب وصفها.

وقالت كالامارد: "سأبدأ بإدانة المجتمع الدولي لعدم رغبته وسلبيته على ما يبدو في تحميل المملكة العربية السعودية مسؤولية القتل، أُصرّ مرة أخرى على أن إعدام السيد خاشقجي كان إعداما رعته دولة. وليس كما حاولت الرياض أن تظهر الأمر وكأنه خطأ وأنها لم تكن على علم به. لقد قامت الدولة بقتله. ومن المهم أن تتم محاسبة المملكة العربية السعودية، حتى الآن، لم يكن هناك أي تحرك من جانب المجتمع الدولي للتعامل مع إعدام السيد خاشقجي برعاية وتحريض السعودية."

كما تحدثت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز أيضا في نفس المؤتمر الذي عقد في بروكسل.

وقالت جنكيز إنها مصممة على إبقاء القضية محور اهتمام الجمهور.

وقُتل جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وتقول السلطات في المملكة أنه قُتل بدون علمها، بينما تعتقد تركيا ووكالة الاستخبارات المركزية، أنه قُتل بناء على أوامر من الحكومة السعودية.

وقالت خديجة جنكيز: "كما تعلمون جميعًا، لقد مر حوالي 14 شهرًا على مقتل خطيبي السيد خاشقجي في القنصلية، ومنذ صدور التقرير من قِبل السيدة كالامارد، لم يحدث أي تطور في المجتمع الدولي."

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