هل يعرض ترامب الأمن القومي الأمريكي للخطر؟...مسؤول أمريكي يحذر

اتّهم رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الديموقراطي جيري نادلر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه مستعد للتفريط بالأمن القومي الأميركي لتعزيز حظوظ انتخابه رئيسا لولاية ثانية، وذلك مع بدء المجلس مناقشة توجيه التهم في إطار التحقيق الرامي لعزل سيّد البيت الأبيض.

وقال نادلر إن ترامب "دعا بشكل صريح ومباشر الخارج إلى التدخل في انتخاباتنا"، في إشارة إلى جهود ترامب لدفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتشويه سمعته.

وتابع نالدر "لقد استغل سلطات منصبه لمحاولة تحقيق هذا الهدف. لقد أوفد وكلاءه لكي يوضح ان هذا ما أراده وطلبه".

وأضاف رئيس اللجنة القضائية "لقد كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية".

للمزيد على يورونيوز:

كامالا هاريس: "لست مليارديرة" وأنسحب من سباق الرئاسة وترد على ترامب الساخر: سأراك في محاكمتك

لا يفل الغني إلا الأغنى منه.. مايكل بلومبرغ يترشح رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية

القمّة الأطلسية في يومها الثاني.. سحبٌ داكنة وتصريحات "متفائلة"

وكان بدء جلسات اللجنة القضائية في مجلس النواب للنظر في الأدلة التي كشفها التحقيق ناريا، وقد اعتبر الجمهوريون أن الديموقراطيين يحاولون الانقلاب على انتخابات العام 2016 التي فاز فيها ترامب بالرئاسة، وأنهم يدفعون نحو المضي قدما في إطلاق إجراءات العزل من دون مراعاة الأصول القانونية.

وأطلقت المعارضة الديموقراطية التي تملك غالبية في مجلس النواب، أواخر أيلول/سبتمبر آلية لعزل ترامب وعهدت بمهمة التحقيق إلى لجنة الاستخبارات في المجلس.