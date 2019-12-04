تخريب أكثر من 100 قبرٍ يهوديٍ شرق فرنسا

تعرض أكثر من 100 قبر يهودي للتخريب الثلاثاء في شرق فرنسا حيث رسم عليها الصليب المعقوف وكتبت عبارات معادية للسامية، بحسب مسؤولين، بعد ساعات من عملية تخريب مماثلة في قرية مجاورة.

وصرح موريس داهان مسؤول الطائفة اليهودية في منطقة باس-رين لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها صدمة" مضيفا أن غالبية القبور غطيت برسوم الصليب المعقوف الذي كان شعارا للنازية.

وقالت السلطة الإقليمية الحكومية إنها تحقق في الأضرار التي لحقت بـ 107 قبور في المقبرة في ويستهوفن، على بعد حوالي 25 كلم غرب ستراسبورغ.

وعلى بعد حوالي 20 كلم تم العثور على كتابات معادية لليهود في قرية شافهاوس سور زورن.

وشهدت منطقة ألزاس سلسلة من أعمال التخريب العنصرية خلال العام الماضي، أبرزها تدنيس 96 قبراً في مقبرة في كواتزينهايم في شباط/فبراير، ما أثار غضباً عارماً على مستوى البلاد بسبب موجة من الهجمات المعادية للسامية.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لتفقد الأضرار، التصدي لخطاب الكراهية، وزيادة التركيز على التثقيف ضد العنصرية في المدارس.

وتسبب ارتفاع عدد الجرائم المعادية لليهود التي أبلغت عنها الشرطة العام 2018 بمعدل 74% مقارنة بعام 2017، في حالة من القلق في البلاد التي تضم أكبر جالية يهودية وكذلك أكبر جالية إسلامية في أوروبا.

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