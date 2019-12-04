صادرات الأجبان الفرنسية الشهيرة تواجه خطراً كبيراً مع تهديدات ترامب الجمركية

قال خبير اقتصادي فرنسي إن صناع الجبن سيعانون بشكل كبير إذا ما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديدها بفرض تعريفات جمركية قد تصل نسبتها إلى 100% على منتجات فرنسية مهمة بينها النبيذ والجبنة وحقائب اليد.

وجاء التهديد رداً على فرض فرنسا ضرائب على شركات تكنولوجية أمريكية عملاقة مثل فيسبوك وغوغل وأمازون.

وقال بينوا رويير، الخبير بالرابطة المهنية لصناعة الألبان في فرنسا: "قد يختلف التأثير إذا ما رفعت (الولايات المتحدة الجمارك) بنسبة 30 أو 40%، أو إذا ما اقتربنا من 100% وفي تلك الحالة سنجد أنفسنا منفصلين تماماً عن واقع السوق وسيكون التأثير كبيراً".

ووصلت صادرات الأجبان الفرنسية للولايات المتحدة إلى 25 ألف طن عام 2018 لتصبح ثاني أكبر سوق لصادرات الجبن الفرنسي بعد السوق الأوروبية.

وأضاف رويير أنه سيكون من الصعب إيجاد أسواق بديلة لصادرات الجبن الفرنسية عوضاً عن السوق الأمريكية حيث أن "الترويج لتلك المنتجات وفتح قنوات الاتصال يتطلب سنوات من العمل".

وحذرت باريس من رد أوروبي "قوي" على الولايات المتحدة إذا فرضت تلك الرسوم التي وصفها وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بغير المقبولة.

وسارعت بروكسل لدعم موقف باريس إذ قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو "كما هو الحال في جميع الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي ويرد بصوت واحد وسيبقى موحداً".

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