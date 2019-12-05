مقتل 4 في انفجار في منتجع للتزلج في بولندا

قتل أربعة أشخاص فجر اليوم، الخميس، بعد انفجار تسبب به تسرّب غاز بحسب التقديرات، ما أدى إلى انهيار أحد الأبنية في منتجع للتزلج في بولندا، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وقال مصدر مسؤول في الشرطة البولندية إن الانفجار وقع في منتجع تشيزرك السياحي الجنوبي، وإنه تم العثور على أربع جثث تحت الأنقاض، ثلاث بينها تعود لبالغين فيما الرابعة لطفل.

وأضاف المتحدث أن الشرطة تعتقد أن ثمانية أشخاص كانوا موجودين في المكان وأن عمليات البحث عن الأربعة الآخرين لا تزال مستمرة، فيما يشارك فيها نحو 100 إطفائي و50 عنصراً من رجال الشرطة.

وكان متحدث باسم الشرطة قال في وقت سابق إن أسرتين كانتا موجودتين في المبنى حيث وقع الانفجار ويبلغ عدد أفرادهما 9، مضيفاً أن تحقيقاً فتح لكشف ملابسات الانفجار.