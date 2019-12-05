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مصر

سقوط طائرة عسكرية مصرية ونجاة قائدها

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
صورة للجيش المصري رفقة الجيش الإماراتي خلال تدريب عسكري
صورة للجيش المصري رفقة الجيش الإماراتي خلال تدريب عسكري -
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سقطت الخميس طائرة حربية مصرية أثناء رحلة تدريبية وتمكن قائدها من النجاة قفزا بالمظلة، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري.

وقال المتحدث في بيان إنه "فى إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم (الخميس) وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها".

وأضاف أن "الطيار تمكن من القفز بالمظلة وجاري تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".

ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع به الحادث.

ولكن صحيفة ديفوموستي اليومية الروسية قالت إن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ-29 تسلمتها مصر في العام 2016 سقطت أثناء طلعة تدريبية.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات خصوصا الروسية والأميركية والفرنسية.

فى إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 5 / 12 / 2019 وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق...

Publiée par ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ sur Jeudi 5 décembre 2019
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