إردوغان يعلن موافقة تركيا على خطة الناتو شريطة الحصول على دعم الحلفاء ضد الأكراد

وافقت تركيا على خطة دفاع حلف الناتو لدول البلطيق وبولندا بعد أن طالبت بعض دول الحلفاء بدعمها، بحسب ما أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس. وقال أردوغان إنه لا يجب على الحلفاء التخلي عن أنقرة في حربها ضد الإرهاب.

وكانت وكالة رويترز قد أوردت الأسبوع الماضي أن تركيا ترفض دعم خطة الدفاع التي يرفعها الحلفاء ما لم يقدموا الدعم لأنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا خاصة بعد سحب الولايات المتحدة دعمها لخطة دفاعية منفصلة لتركيا.

وقال إردوغان قبل القمة إن أنقرة ستعرقل خطة الناتو حتى يصنف الحلفاء الجماعات الكردية على انها إرهابية في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.

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وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ قد أعلن في نهاية القمة أن الحلفاء لم يناقشوا ملف وحدات حماية الشعب وأن تركيا رفعت الحظر عن الخطة.

وفي حديثه للصحفيين في لندن بعد قمة الناتو، حيث عقد زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا محادثات منفصلة حول سوريا ، قال إردوغان إن الزعماء الأربعة سيجتمعون مرة أخرى في اسطنبول في فبراير/ نيسان المقبل لمناقشة القضية، مضيفا أن الزعماء الأربعة وافقوا على إجراء محادثات مرة واحدة على الأقل كل عام من الآن فصاعدًا.