خليجي 24: البحرين يبلغ النهائي لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على العراق

بلغ المنتخب البحريني نهائي بطولة خليجي 24 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) الخميس على ستاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل في الدوحة.

وسجل للعراق مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18)، وهدفي البحرين عبدالله الهزاع (14) ومحمد جاسم مرهون (45+2).

وفي الركلات الترجيحية سجل للبحرين محمد الحردان وجاسم الشيخ ومحمد جاسم مرهون وتياغو أوغستو وعلي مدن، فيما سجل للعراق علي فايز وضرغام إسماعيل وابراهيم بايش، وأضاع محمد قاسم بتسديده الكرة خارج المرمى.

وتلتقي البحرين في النهائي المقرر في 8 من الشهر الحالي، مع الفائز في مباراة قطر الدولة المضيفة والسعودية المقررة لاحقا.

وفشل المنتخب العراقي بالتالي من الثأر لخسارته أمام البحرين في نهائي بطولة غرب آسيا الصيف الماضي علما بأن اللقب الخليجي يغيب عن خزائنه منذ عام 1988.

مجريات اللقاء

جاء الشوط الأول سريعا ومثيرا في مجرياته لأنه شهد تسجيل الأهداف الاربعة.

وافتتح المنتخب العراقي التسجيل مبكرا بعد أن استفاد من ركلة حرة مباشرة نفذها علاء عبد الزهراء قوية من فوق الحائط البشري ارتدت من الحارس سيد شبر علوي لتتهيأ أمام مهند علي غير مراقب فتابعها داخل الشباك (6).

وأدركت البحرين التعادل من ركلة ركنية نفذت عبر تمريرة محمد جاسم مرهون إلى عبدالوهاب المالود الذي لعبها عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقي لها المدافع عبدالله الهزاع ووضعها في شباك الحارس حسن جلال (14).

لم تكتمل فرحة البحرين بالهدف اكثر من اربع دقائق، فمن كرة طويلة مررها أمجد المقصوصي من منتصف الملعب انطلق إبراهيم بايش خلف الخط الدفاعي واستغل الخروج الخاطئ من الحارس علوي ليضع الكرة من فوقه في المرمى الخالي مانحا التقدم مجددا للعراق (18).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول لعب المدافع أحمد بوغمار كرة طويلة من كرة ثابتة من منتصف ملعب البحرين وصلت إلى مرهون المنطلق خلف الخط الدفاعي ليهيأ الكرة لنفسه ببراعة على صدره ويلدغ الكرة داخل شباك الحاس العراقي جلال حسن مدركا التعادل.

وكاد عبدالوهاب يضيف الهدف الثالث للبحرين من ركلة حرة مباشرة لعبها في الزاوية الصعبة بجوار القائم الأيسر ولكن الحارس جلال حسن أبعد الكرة بصعوبة وحولها إلى ركنية (47).

من هجمة سريعة للبحرين، سنحت لمرهون فرصتين فسدد كرة تصدى لها الحارس العراقي قبل ان تعود إليه ويسددها خارج الخشبات الثلاث (67).

وفي الشوط الإضافي الأول ومن كرة مرتدة عكسية حاول مهند علي التوغل داخل منطقة جزاء البحرين، واستغل الدربكة الدفاعية ليبعدها الدفاع وتتهيأ امام شريف عبدالكريم الذي سددها قوية فوق العارضة (96).

وبعدها بدقيقتين سدد المالود كرة باتجاه المرمى العراقي ولكن المدافع علي فايز حولها برأسه إلى ركنية منقذا مرماه من هدف محقق (98).

وانقذ الحارس جلال حسن مرماه من هدف محقق بعد أن تصدى للكرة التي سددها مرهون من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة تياغو أوغستو (101).

وكانت أخطر فرص الشوط الاضافي في الوقت بدل الضائع بعد ركلة ركنية نفذها إبراهيم بايش لتصل إلى احمد خلف الذي لعبها رأسية انقذها الحارس علوي (120)، ليحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب.