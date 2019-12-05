اعتقال 6 أشخاص بتهمة الانتماء لبوكو حرام في السودان

أعلن الجيش السوداني الخميس القاء القبض على ستة تشاديين للاشتباه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام، في أول اعتقال من نوعه لأعضاء من الحركة الجهادية التي نشأت في نيجيريا.

وقال الجيش في بيان "الاستخبارات العسكرية السودانية ألقت القبض على ستة من أعضاء حركة بوكو حرام داخل الأراضي السودانية".

وأضاف أنهم "مواطنون تشاديون، ونظرا لوجود اتفاق أمني بين البلدين، فستقوم السلطات السودانية بتسليمهم إلى تشاد".

ولم يكشف البيان عن وقت القبض على الستة، وهذه أول مرة تعلن فيها السلطات السودانية عن اعتقال عناصر من بوكو حرام داخل الأراضي السودانية.

وتشاد بلد مترامي الأطراف معظم أراضيه صحراوية ويضم أكثر من 200 جماعة اتنية، ويتشارك حدودا طويلة مع السودان.

وقادت تشاد القتال ضد الجهاديين في منطقة الساحل.

وبدأت جماعة بوكو حرام كجماعة إسلامية تكافح الفساد، إلا أنها تحولت إلى فرع لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

وتهدف إلى خلق دولة اسلامية متشددة في شمال شرق نيجيرياـ وأسفرت حملتها عن مقتل 27 ألف شخص على الأقل منذ 2009، وتشريد 1,8 مليون اخرين، وامتدت إلى الدول المجاورة لنيجيريا.