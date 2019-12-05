مؤيدون لقوات الحشد الشعبي ينظمون مسيرة في ساحة التحرير وسط بغداد

نزل الآلاف من أنصار قوات الحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران الخميس إلى ساحة التحرير في بغداد، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين بـ"إسقاط النظام"، وكفّ نفوذ عرابه الإيراني.

ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات الحشد الشعبي التي باتت تحمل صفة رسمية، بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، حاملين أيضاً صوراً لمقاتلي الفصائل التي كان لها دور حاسم في دحر تنظيم داعش.

ورفع آخرون صوراً للمرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد آية الله العظمى علي السيستاني، الذي استقالت حكومة عادل عبد المهدي عقب خطبته الأخيرة.

واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 430 شخصاً وإصابة 20 ألف آخرين بجروح، ولم يتم تسجيل أي حادثة بين المعسكرين.

وفي جنوب البلاد المنتفض أيضاً، اتسعت رقعة الاحتجاجات الخميس مع انضمام عائلات الضحايا والعشائر إلى المظاهرات، للمطالبة بوقف العنف، وفق ما أفاد مراسلون من فرانس برس.

وفي الناصرية، حيث أسفرت عمليات القمع عن مقتل نحو 20 شخصاً خلال ساعات الأسبوع الماضي، التحقت وفود عشائرية بمئات المتظاهرين المتجمهرين في وسط المدينة الجنوبية.

وكان شيوخ تلك العشائر هم من أوقفوا العنف في تلك المدينة الزراعية الأسبوع الماضي. ودفع مقاتلوها المسلحون إلى التعجيل بطرد ضابط عسكري أرسلته بغداد "لإعادة فرض النظام".

وفي مدينة الديوانية القريبة، تجمع الآلاف من المحتجين في الساحة المحتلة ليلاً ونهاراً منذ أسابيع، مطالبين بالعدالة لضحايا عمليات القمع. وأفاد مراسل فرانس برس في المكان إن عدداً كبيراً من الأهالي تقدموا بدعوى "القتل العمد"، وينتظرون الآن محاكمة الضباط والعساكر المتهمين بعمليات القمع، ومن المقرر أن تصدر محكمة في المدينة حكمها اليوم الخميس.

وقال أسعد ملاك، وهو شقيق أحد المتظاهرين الذين قُتلوا مطلع تشرين الأول/أكتوبر، إن "الدولة تتنصل من الأمور بوضوح بعد قتل أحبائنا"، بينما "لدينا أشرطة فيديو وشهادات"، وأضاف بأنه "يجب إنزال أشد العقوبات بالضباط وعناصر الشرطة".

وقضت محكمة جنايات الكوت جنوب بغداد الأحد بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في المدينة نفسها.

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