ترامب يصف قمع الاحتجاجات في إيران بـ "المروع و الوحشي"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمع الاحتجاجات في إيران بأنه "وحشي" وقال إن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على أي تهديد من إيران لمصالحها في المنطقة.

وقال ترامب خلال اجتماع مع دبلوماسيين من الأمم المتحدة في البيت الأبيض "إنهم يقتلون العديد من الأشخاص ويعتقلون الآلاف من مواطنيهم في قمع وحشي". وأضاف أنه "وضع مروع" محذرا من أن أي تهديد من إيران "سيتم الرد عليه بشكل قوي جدا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الخميس، أن السلطات الايرانية قد تكون قتلت أكثر من ألف شخص في الحملة التي شنتها لإخماد الاحتجاجات التي تعتبرها واشنطن التحدي الأسوأ الذي يواجه النظام الديني في طهران.

صورة لأحد شوارع في طهران بعدما أحرق محتجون مؤسسات حكومية وبنوك رويترز

ورفضت إيران حصيلة القتلى المرتفعة التي أعلنتها مصادر اجنبية ووصفتها بانها "أكاذيب مطلقة"، وأكدت حتى الآن فقط مقتل أربعة من رجال الأمن على أيدي "مثيري الشغب" ومدني واحد.

واندلعت الاحتجاجات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في ايران التي ترزح تحت عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود.