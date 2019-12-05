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روسيا

شاهد: مقاطع مصورة نادرة لأشبال النمر السيبيري المهددة بالانقراض

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بقلم:   رشيد سعيد قرني 
نمر سيبيريا
نمر سيبيريا -
حقوق النشر
رويترز
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أظهرت لقطات مصورة نادرة ثلاثة أشبال نمر سيبيري يلعبون في البرية في الشرق الأقصى الروسي. الفيديو تم التقاطه بواسطة كاميرا خفية في متنزه لاند أوف ليوبارد الوطني في بريمورسكي كراي في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتم اكتشافه من طرف حراس الحديقة قبل بضعة أيام.

اللقطات المصورة أظهرت الأشبال الثلاثة لفصيلة النمر السيبيري المهددة بالانقراض وهم يلعبون ويتدحرجون في انتظار عودة والدتهم من الصيد.

وقال الخبراء إن أشبال النمر الثلاثة تنتمي إلى فصيلة نمور سيبيريا، يبلغون من العمر ما يقارب أربعة أشهر، حيث تتميز شبال النمور في هذه السن بحب اللهو واللعب.

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وتعرض نمر سيبيريا في المنطقة لخطر الانقراض في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، وذلك بسبب الصيد الجائر. وخلال العقد الماضي ، كان عدد الحيوانات مستقراً عند حوالي 500 بعد الجهود المكثفة للحفاظ على هذا الحيوان.

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