شاهد: روبوت يقدم للزبائن قهوة بالحليب في مطار كاليفورنيا

في مطار سان جوزيه الدولي ، بوابة سيليكون فاليه في كاليفورنيا، تم وضع روبوت مهمته إعداد القهوة للزبائن. وتم افتتاح المقهى "أكس" يوم الثلاثاء، ويأخذ الروبوت شكل ذراع آلية، ويمكنه تلبية 10 طلبيات في الآن نفسه.

وتعتبر الشركة الروبوت بأنه يتمتع بأكثر أنظمة إعداد القهوة التقليدية تقدما في العالم، إلى جانب إعداد الشاي ومشروبات أخرى. وتقول الشركة إن مقهى "أكس"، يستعمل مكونات محلية بما في ذلك حبوب القهوة المحمصة في كاليفورنيا، والحليب الطازج، الذي يوفره المزارعون في الجوار.

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