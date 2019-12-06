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إيطاليا

بيع قميص لأسطورة البرازيل بيليه بثلاثين ألف يورو في مزاد علني

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
قميص اللاعب البرازيلي أبي بيله
قميص اللاعب البرازيلي أبي بيله -
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أ ف ب
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بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف ببيليه بمبلغ 30 ألف يورو خلال مزاد لمقتنيات رياضية أقيم في مدينة تورينو الإيطالية. وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في تموز/يوليو عام 1971.

أما أبرز عمليات الشراء الأخرى خلال هذا المزاد فكان القميص الأصفر للدراج الإيطالي الشهير فاوستو كوبي خلال طواف فرنسا عام 1952 والذي بيع بمبلغ 25 ألف يورو.

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كما بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الأزرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وحالياً يوروبا ليغ) مقابل 9400 يورو، بالإضافة الى القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-90 مقابل 7500 يورو.

كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيزبول التي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة مقابل 425 يورو.

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