السوق المالية السعودية تحدد يوم 11 ديسمبر موعداً لطرح أسهم أرامكو

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو الحكومية اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

ولفتت الشركة في بيان أصدرته اليوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، إلى أنه سيتم تمديد الفترة المقررة للجلسة الأولى ومزاد الافتتاح لمدة 30 دقيقة إضافية.

وأعلنت أرامكو التي تنتج ما يوازي 10% من النفط العالمي يوم أمس الخميس أنها تمكنت من جمع 25.6 مليار دولار في إطار عملية الاكتتاب التي ستكون أكبر دخول إلى البورصة في التاريخ.

وبهذه العملية، أصبحت قيمة أرامكو 1.7 تريليون دولار، متقدمة على آبل (1.2 تريليون) ومايكروسوفت (1.140 تريليون) وعلي بابا (1.051 تريليون).

وتخطو الشركة السعودية أولى خطواتها في السوق المالية السعودية يوم الأربعاء عبر طرح 3 مليارات سهم، أي ما يوازي 1.5 بالمئة من رأس المال، بسعر 32 ريالاً سعودياً للسهم (8.53 دولار)، بحسب المصادر.

ويعدّ هذا الرقم الأعلى في النطاق السعري الذي حددته الشركة الشهر الماضي، ما بين 30 و32 ريال، في حين كانت البنوك الكبيرة التي تقدّم الاستشارة للشركة قد طلبت من السلطات السعودية توخي الحذر لتجنب المخاطر في أيام الإدراج الأولى.

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