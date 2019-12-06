خمسة قتلى في انفجار غاز في سلوفاكيا

قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار غاز هز مبنى يضم شققا سكنية في شرق سلوفاكيا الجمعة، وفق ما ذكرت الشرطة وجهاز الإطفاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن فرق الإطفاء أن "الانفجار أعقبه حريق طال أربع أو خمس طبقات" من المبنى المكون من 12 طابقا. وأضافت أن المبنى معرض لخطر الانهيار.

وقع الحادث في بلدة بريسوف شرق سلوفاكيا، على بعد 410 كلم عن العاصمة براتيسلافا عند منتصف نهار الجمعة.

وتقوم فرق الإطفاء بإجلاء عدد غير معروف من سكان المبنى، وفق ما أعلنت الشرطة على صفحتها على فيسبوك.

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