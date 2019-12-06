العراق: السيستاني يدعو إلى اختيار رئيس وزراء جديد من دون "تدخل خارجي"

دعا السيد علي الحسيني السيستاني، المرجع الديني الأكبر للشيعة في العراق اليوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، إلى اختيار رئيس جديد للحكومة "بعيدا عن أي تدخل خارجي".

وتأتي دعوة السيستاني بعدما أعلن عادل عبد المهدي استقالته منذ أسبوع تقريباً، إثر خروج مئات الآلاف من العراقيين إلى الشارع في احتجاجات مطلبية، وسقوط المئات من القتلى على يد قوات الأمن.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي".

وناشد السيستاني القادة السياسيين التخلي عن السياسات الحزبية في عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد، مضيفاً أنه "لن يتدخل" في الجهود المبذولة لاستبدال رئيس الحكومة السابق.

وتتكثّف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل من عبد المهدي، على وقع مساع يخوضها حلف طهران-بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بالسير بأحد المرشحين وسط استمرار أعمال العنف في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر سياسي لوكالة فرانس برس قبل أيام.

ولطالما نُظر إلى المرجعية على أنها صاحبة الكلمة الأخيرة في اختيار رئيس الحكومة، على غرار ما حصل حين تسمية عبد المهدي في نهاية العام 2018، بعد الحصول على ضوء أخضر من السيستاني لخلافة حيدر العبادي.

وبالتالي، فإن جزءاً من الشارع، يحمل المرجعية مسؤولية ذلك الخيار وما آلت إليه الأمور.

ولذلك، أكدت المرجعية اليوم الجمعة أنها "ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال".

وعلى مقلب آخر، نزل آلاف من أنصار قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل موالية لإيران الخميس إلى ساحة التحرير في بغداد، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين.

ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات الحشد الشعبي التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، فيما رفع آخرون صوراً للسيستاني.

ولذلك، أكدت المرجعية في خطبة الجمعة في كربلاء أنها "لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع".

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