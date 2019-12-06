متحدثة باسم الخارجية الروسية: لافروف يستعد لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل

أفادت متحدثة باسم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أنه يستعد لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ الاجتماع المثير للجدل الذي عقده في العام 2017 مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه "يتم التحضير للاجتماع" المرتقب في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يجر لافروف زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية منذ مقابلته ترامب في المكتب البيضاوي في أيار/مايو 2017، التي أعقبتها اتهامات بأن الرئيس الأمريكي أفشى معلومات استخباراتية سرية خلال الاجتماع.

وأظهرت صور من الاجتماع لافروف وهو يضحك مع ترامب والسفير الروسي السابق لدى واشنطن سيرغي كيسلياك.

وتمت لاحقًا تبرئة ترامب من الشبهات بشأن التعاون مع روسيا التي تركز عليها تحقيق استمر لمدة طويلة. ومع ذلك، توصل التحقيق إلى أن موسكو حاولت التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية في 2016 لصالح ترامب.

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