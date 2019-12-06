ترامب: الملك سلمان وصف إطلاق النار في القاعدة الأمريكية ب"الهمجي"

أطلق سعودي من سلاح الجو النار الجمعة في قاعدة جوية في فلوريدا خلال مشاركته في عمليات تدريب، ما أدى إلى مقتل 3 اشخاص قبل أن تقتله الشرطة.

ونفذ المهاجم الذي يمكن أن يكون طيارا أو تقنيا في مجال الطيران، اعتداءه مستعيناً بمسدس.

واتصل الملك سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقديم تعازيه، وفق تغريدة للاخير على موقع تويتر.

وقال ترامب إنّ الملك السعودي ندد بالهجوم "الهمجي"، وقال إن القاتل لا يعكس مشاعر شعبه تجاه الأميركيين.

وكتب "لقد اتصل بي الملك السعودي سلمان لتقديم خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قتلوا وجرحوا في الهجوم في بينساكولا بولاية فلوريدا". وأضاف "قال الملك إن الشعب السعودي غاضب من الفعل الهمجي الذي ارتكبه مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي حال من الأحوال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي".

وفي الرياض، أكدت وكالة الانباء الرسمية الاتصال، ونقلت عن الملك تأكيده "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة"، وتنديده ب"الجريمة الشنعاء".

كما اصدر توجيهاته "للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث".

ويواصل المحققون الأميركيون عملهم للتأكد ما إذا كان الهجوم إرهابياً. وكانت غالبية منفذي هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2011 من الجنسية السعودية.

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وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحافي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الاسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا".

وتابع أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".

ووقع الهجوم في غرفة دراسة في قاعدة بينساكولا، وفق ديفيد مورغان، وهو مدير شرطة المقاطعة، من دون توضيح اسم المنفذ أو دوافعه.

وبحسب الحصيلة الأولية، فإنّ الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة سبعة آخرين، بالإضافة إلى مقتل المهاجم.

وقال مورغان إنّ عنصرين "قضيا" على المهاجم، وقد أصيبا خلال عملية تبادل إطلاق النار.

واضاف في مؤتمر صحافي أنّ "استعراض مسرح الجريمة يشبه استعراض مكان تصوير فيلم (...) لم نكن نتوقع شيئا كهذا عندنا".

وقال شاهد يدعى جيف برغوش لصحيفة "نيوز جورنال" المحلية، وهو عامل في القاعدة، أنّ "نحو مئة عربة تابعة لقوات الأمن انتشرت في المكان".

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قاعدة تدريب

تضم القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف مدني.

والقاعدة مركز تدريب أول لطياري البحرية وتعرف بأنها "مهد سلاح طيران البحرية".

حوادث مماثلة

والأربعاء أردى بحار أميركي شخصين بإطلاق نار وجرح ثالثا في قاعد بيرل هاربور في هاواي قبل أن ينتحر.

وقال شاهد عيان لذلك الهجوم لوسائل إعلام محلية إنه كان جالسا خلف حاسوبه عندما سمع إطلاق نار وسارع إلى النافذة ليرى ضحايا على الأرض.

وكان مرتكب الهجوم (22 عاماً) يرتدي البزة العسكرية، واستخدم في إطلاق النار سلاح الخدمة "ام4"، قبل أن ينتحر بمسدس.

ولم تعرف دوافعه بعد.

ووقعت عدة حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة في قواعد أميركية، ارتكبها جنود.

في تموز/يوليو 2015، شن محمد يوسف عبد العزيز هجوما في منشأتين عسكريتين في ولاية تينيسي، قتل خلالها أربعة عناصر من المارينز وبحار. وتوصل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إلى أن الهجوم مستلهم من "مجموعة إرهابية أجنبية".

وقبل سنتين على ذلك قتل آرون اليكسيس 12 شخصا وأصاب 8 آخرين بجروح في قاعدة للبحرية في واشنطن، على بعد 3 كيلومترات عن مبنى الكابيتول، قبل أن يرديه العسكريون.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قتل طبيب نفسي عسكري من أصول فلسطينية 13 شخصا وأصاب 32 في قاعدة "فورت هود" في تكساس، قبل أن يصاب ويتم القبض عليه. واعتبرته السلطات "ذئبا منفردا" من مؤيدي تنظيم القاعدة الإرهابي.

ويجري مئات الجنود السعوديين سنويا تدريبات لدى القوات العسكرية الأميركية، في ما يعكس مستوى العلاقات المتقدمة بين واشنطن والرياض.