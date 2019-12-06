ما سبب الخلاف التركي اليوناني؟ وماعلاقة ليبيا بذلك؟

في اجتماع للرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج، في 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر باسطنبول وقع الجانبان على اتفاقية تعاون أمني وتسريم للحدود البحرية.

وشمل الاتفاق الموقع إلى جانب تحديد حدودهما اتفاقا حول توسيع التعاون الأمني ​​والعسكري، وهي خطوة قالت بشأنها تركيا إنها تحمي حقوقها.

إلا أن هذه الاتفاقية أدت إلى إثارة حفيظة كل من مصر وقبرص وإحداث خلاف تركي يوناني.

الخلاف التركي اليوناني

الاتفاقية التي سترسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا والتي من شأنها تعزيز "التعاون العسكري الموجود أصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، على حد وصف الجانب التركي، رأت فيها اليونان تجاهلا لجزيرة كريت اليونانية الواقعة بالقرب من المياه التركية الليبية.

قامت الخارجية اليونانية، الأسبوع الماضي باستدعاء سفيري تركيا وليبيا عقب توقيع الاتفاق وطلبت تزويدها بتفاصيل الإتفاق.

وتعتبر العلاقات التركية-اليونانية حساسة، خصوصا أن تركيا كانت بوابة دخول لآلاف اللاجئين إلى الجزر اليونانية.

وهدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الأسبوع الماضي بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق الموقع بين العاصمة الليبية وأنقرة.

وصرح ديندياس في حديث لتلفزيون "سكاي" أن أثينا تريد "الاطّلاع على الاتفاق في مهلة أقصاها يوم الجمعة وإلا فإن السفير سيعتبر شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد".

خريطة توضح موقع جزيرة كريت اليونانية الواقعة بين الحدود البحرية التركية الليبية غوغل مابس

ما علاقة ليبيا بالخلاف؟

أعلن وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس قبل ساعات أن حكومته أمهلت السفير الليبي لدى أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ووصف دندياس مذكرة التفاهم البحرية التركية-الليبية بـ"الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية".

ويحمل نص الاتفاقية توقيع وزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة، الذي سبق وأن طمأن الجانب اليوناني في شهر أيلول/سبتمبر بخلاف ذلك.

وعلى الرغم من إمهال السفير الليبي محمد يونس المنفي 72 ساعة لمغادرة البلاد إلا أن وزير الخارجية اليوناني أعلن أن أثينا لا تسعى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.

في حين لم تعلق السفارة الليبية في أثينا على حادثة الطرد بعد.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج رويترز

ويأتي هذا الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي في العام 2011 ومقتله إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

ويحظى السراج بدعم من تركيا وقطر، وأيضا من إيطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا.

في المقابل، يتلقى خصمه المشير خليفة حفتر الذي شنت قواته هجوما على طرابلس في نيسان/أبريل، دعما من مصر والسعودية والإمارات.