توقف قلبها 6 ساعات وعادت إلى الحياة بمعجزة.. قصة سيدة بريطانية

أعاد أطباء إسبان إلى الحياة امرأة بريطانية تبلغ من العمر 34 عاماً بعد أن أصيبت بسكتة قلبية استمرت ست ساعات. وقال مستشفى "فال دي هيبرون" في برشلونة إن أودري مارش حوصرت في عاصفة ثلجية في جبال البيرينيه الإسبانية (شمال) في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني وعانت من انخفاض شديد في حرارة الجسم قبل دخولها في سكتة قلبية تنفسية.

وبعد ست ساعات، تم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى بواسطة مروحية.

وقال الطبيب بالمستشفى إدوارد أرغودو إن مارش وصل ودرجة حرارة جسمها 20 درجة مئوية في الوقت الذي تبلغ فيه درجة الحرارة العادية للجسم 37 مئوية. ومع ذلك، قال إن الانخفاض الحاد أنقذها لأن البرد كان يحفظ أعضاءها.

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وأعلنت مارش التي تقطن بمدينة برشلونة الجمعة أن عودتها إلى الحياة "معجزة"، مشيرة إلى أن الحادث جعلها تدرك أنها "تتمتع بحياة طيبة هنا". وأشار المستشفى في بيان إلى أن أودري مارش ستتمكن من العودة إلى العمل في الأيام المقبلة.