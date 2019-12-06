شاهد: الشرطة الأمريكية في عملية مطاردة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي والشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية أن أربعة أشخاص قتلوا يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، من بينهم سائق شاحنة تابع لشركة يونايتد بارسل سيرفس "يو بي إس".

وأشار المكتب إلى أن الحادثة بدأت بعد أن حاول لصان سرقة أحد متاجر الحلي والمجوهرات في حي ميركل مايل التجاري في ميامي، وبعد أن فشلا قاما بسرقة سيارة الشحن واحتجاز سائقها الأمر الذي دفع الشرطة إلى مطاردتهم.

وقال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول جورج بيرو، في مؤتمر صحفي عقده ليلة الخميس، إن عملية أطلاق النار والاشتباك بدأت بعد أن أجبر السارقين على التوقف بعد أن علقوا وسط الزحام، مما أسفر عن مقتلهم، وسائق الشاحنة إضافة إلى أحد المارة كانت في سيارة مجاورة عندما دوت الطلقات عند تقاطع مزدحم في ميرامار.

وأظهر فيديو مصور للقطات جوية المسعفين وهم يقومون بمساعدة شخص سقط من شاحنة "يو بي إس"، بعد لحظات من بدء عملية إطلاق النار المتبادل.

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