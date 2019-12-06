فيديو: جو بايدن يقول لرجل من الحضور خلال لقاء انتخابي "أنت كاذب لعين"

أثار رجل غضب المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، عندما سأله خلال مهرجان انتخابي في ولاية آيوا الخميس عن أعمال ابنه التجارية في أوكرانيا.

وتوجه نائب الرئيس السابق في نوبة غضب نادرة الى صاحب السؤال، الذي كان يحضر المهرجان الانتخابي في بلدية نيو هامبتون في آيوا، بالقول "أنت كاذب لعين".

وكان الرجل بدأ كلامه بالقول ان الرئيس دونالد ترامب "يعبث في أوكرانيا"، قبل أن يتوجه الى بايدن بالقول "أنت في المقابل أرسلت ابنك إلى هناك لتجد له وظيفة وليعمل في شركة غاز".

وتابع الرجل "هو لم يكن يملك خبرة"، مضيفاً "أنت بذلك تعطي ذريعة للرئيس". وأجاب بايدن بعدما وصف الرجل بالكاذب "هذا ليس صحيحاً ولم يقل أحد ذلك أبدا".

وعمل هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية بين عامي 2014 و2019، وقيل إنه كان يتقاضى 50 ألف دولار شهرياً. ولم يتم اتهام هانتر بايدن بارتكاب أي مخالفات، لكن أثيرت أسئلة حول مدى كفايته للمنصب أثناء تولي والده منصب نائب الرئيس الأميركي.

ويواجه ترامب اتهامات بالتدخل لدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيق بحق ابن ترامب للتأثير على والده الذي ينافس ترامب في الانتخابات.

ورد بايدن البالغ 77 عاماً أيضاً بقوة على اعتبار طارح السؤال بأنه "كبير جداً" في السن من أجل الترشح للرئاسة، قائلاً "أنا لست كسولاً"، مضيفاً "السبب في ترشحي هو أنني صاحب خبرة طويلة وأعرف أكثر مما يعرفه معظم الناس وبإمكاني إنجاز الأمور".

وسأل بايدن الرجل "هل تريد التحقق من قدرتي، دعنا نقوم بتمرينات رياضية معاً، يا رجل"، وتابع "لنقم بما تشاء ولنخضع لاختبار لمستوى الذكاء".

ويتصدر بايدن حالياً السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات 2020، وستجري جولة التصويت الأولى لاختيار مرشح الحزب في آيوا في شباط/فبراير.